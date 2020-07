China schrapt alle internationale sportevenementen van kalender in 2020

China heeft vanwege de coronapandemie alle internationale sportevenementen voor 2020 geschrapt. Alleen selectiewedstrijden voor de Winterspelen in Peking van 2022 staan nog op het programma.

De maatregel van de Chinese regering betekent onder meer dat de jaarlijkse WTA Finals (het officieuze WK tennis voor vrouwen), vijf andere tennistoernooien, twee grote golftoernooien, twee wielerkoersen en de World Tour Finals in het badminton niet doorgaan.

Geen Grand Prix van China

Ook gaat er een streep door de Grand Prix van China in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA hoopte de race in Shanghai in het najaar nog op de aangepaste F1-kalender te zetten.

De Chinese grand prix zou oorspronkelijk in april worden verreden, maar werd vanwege het coronavirus afgelast.