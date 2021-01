Twaalf leden Nationale Garde weggehaald bij beveiliging inauguratie Biden

Twaalf leden van de Nationale Garde in de VS mogen niet optreden als bewaker bij de inauguratie morgen van aankomend president Joe Biden in Washington D.C., heeft het hoofd van de garde bekendgemaakt. Bij een aantal van hen is vastgesteld dat ze banden hebben met rechts-radicale militanten. Verder is een gardist eruit gepikt vanwege diens radicale boodschappen op internet, een ander is aangepakt na een tip.

Sinds vorige week gaat de FBI de achtergronden na van alle leden van de Nationale Garde die worden ingezet bij de beveiliging van de Amerikaanse hoofdstad om vast te stellen of ze banden hebben met extremistische organisaties en een potentiële bedreiging vormen. In totaal zijn morgen 25.000 leden van de National Guard, die bestaat uit reservisten, paraat om wanordelijkheden te voorkomen.

De beveiliging van de plechtigheid is fors opgeschroefd na de bestorming van het Capitool op 6 januari door Trump-aanhangers. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Onder de bestormers waren ook twee politieagenten uit Seattle.

Na de aanval op het parlementsgebouw werd gevreesd voor meer gewelddadige confrontaties met het radicale deel van de Trump-achterban.