Digitale Openbaarheidsdag: 'het leuke is natuurlijk zelf grasduinen'

Notulen van de ministerraad over de val van Srebrenica, stukken van de veiligheidsdiensten over de communistenjacht tijdens de Koude Oorlog, dossiers over de vervolging van foute Nederlandse na de Tweede Wereldoorlog. Allemaal worden ze vandaag vrijgegeven door het Nationaal Archief. En meer: het overzicht is dit keer 2998 pagina's lang. Maar wie nieuwsgierig is moet nog even geduld hebben.

Vanwege corona verloopt namelijk ook deze jaarlijkse Openbaarheidsdag anders dan normaal. Dit keer geen journalisten die watertandend staan te wachten tot de blauwe archiefmappen tevoorschijn worden gehaald. Dit keer gaat het verstrekken van informatie op zeer beperkte schaal digitaal.

"We zijn gaan kijken wat we binnen de beperkingen toch voor elkaar konden krijgen", zegt woordvoerder Martine Bartels. "Onze onderzoekers hebben de archieven globaal geïnventariseerd en we hebben gekeken naar wat er al aangevraagd was door journalisten. Daarop hebben we bij wijze van hoge uitzondering een beperkt aantal archieven gescand."

Moderne archiefstukken zoals de ministerraadnotulen konden door de scanner worden gehaald. Oudere dossiers, zoals paperassen van de oorlogsregering in Londen, moesten blaadje voor blaadje worden gefotografeerd. Koninklijke telegrammen, ministeriële kattenbelletjes, krantenknipsels, allemaal keurig ontsloten.