Vrouw opgepakt die laptop Nancy Pelosi uit Capitool meenam

In de VS is een vrouw gearresteerd die tijdens de bestorming van het Capitool een laptop of harde schijf van de Democraat Nancy Pelosi zou hebben meegenomen. Volgens de FBI is dat op een video van de bestorming te zien.

De 22-jarige Riley June Williams uit Pennsylvania heeft zich zelf bij de politie gemeld. Onderzocht wordt of ze het apparaat aan een Russische geheime dienst wilde verkopen, zoals een voormalige geliefde onder ede heeft gezegd. Ze zou daarvoor een vriend in Rusland hebben willen inschakelen die het apparaat aan de Russische inlichtingendienst SVR moest verkopen.

"De overdracht ging om onbekende redenen niet door", zei de voormalige geliefde. "Williams heeft het nog steeds in bezit of vernietigd."

Volgens de FBI heeft Williams haar telefoon uitgezet en haar accounts op sociale media opgeheven. Daarna zou ze met haar moeder in Harrisburg zijn ondergedoken.

Tientallen aanhoudingen

Dankzij de vele foto's en video's heeft de politie tientallen Trump-aanhangers kunnen aanhouden die aan de bestorming van het Capitool meededen. Tegen 200 mensen loopt een onderzoek.

Pelosi is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een van de twee kamers van het Amerikaanse parlement. Beide zijn in het Capitool gehuisvest. Een medewerker van Pelosi meldde twee dagen na de bestorming dat er een laptop werd vermist. Die zou alleen gebruikt worden om presentaties mee te houden.