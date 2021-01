Gestolen schilderij leerling Da Vinci terug; museum miste het niet

De politie in Italië heeft in Napels een 500 jaar oud gestolen schilderij teruggevonden dat wordt toegeschreven aan een van de leerlingen van Leonardo da Vinci. De kopie van Salvator Mundi uit de vroege 16e eeuw wordt toegeschreven aan de kunstenaar Giacomo Alibrandi. Het toont Christus met één hand omhoog, terwijl hij in de andere hand een glazen bol vasthoudt.

Het schilderij werd zaterdag gevonden in een slaapkamerkast in Napels. De 36-jarige bewoner van het appartement is gearresteerd op verdenking van heling.

Niet vermist

Het kunstwerk is teruggebracht naar het Doma Museum in de San Domenico Maggiore-kerk in Napels. Daar was de diefstal niet eens opgemerkt. Volgens een woordvoerder omdat de kamer waar het wordt bewaard al drie maanden gesloten was vanwege de coronapandemie. De politie zegt dat er geen sporen van inbraak zijn gevonden.

Authenticiteit

Het kunstwerk is een kopie van Da Vinci's beroemde schilderij dat in 2017 voor het recordbedrag van 450 miljoen dollar van eigenaar wisselde en dat in het Louvre Abu Dhabi hangt. Sommige deskundigen betwijfelen overigens de authenticiteit van dat schilderij.