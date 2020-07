Trump mag vrijgave belastinggegevens niet blokkeren

President Trump mag zijn financiële gegevens inclusief zijn belastinggegevens niet onthouden aan de Amerikaanse justitie, heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaald.

Met 7 tegen 2 stemmen besloot het Hooggerechtshof dat een zittende president een strafonderzoek niet kan ontlopen.

De belastinggegevens van Trump zijn in handen van zijn accountant Mazars USA, die heeft gezegd de gegevens over te dragen als de rechter daar opdracht toe geeft.

Het zal nog zeker weken duren voor de rechtbank een formeel besluit neemt dat daadwerkelijk tot de overdracht van de gegevens leidt.

Trump heeft zich altijd tegen inzage in zijn financiële gegevens verzet. Het speelde al een rol in de verkiezingscampagne. Andere kandidaten gaven wel altijd inzage in hun financiële handel en wandel.

Het besluit van het Hooggerechtshof betekent niet dat Trumps gegevens publiek worden of dat het Congres er inzage in krijgt. Alleen de openbaar aanklager krijgt inzage.