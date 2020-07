Hof: Trump niet onschendbaar, maar hoeft belastinggegevens nog niet te geven

In Tweets laat de president weten het "oneerlijk" te vinden om als president meer tijd kwijt te zijn aan een zaak bij een lagere rechter.

Maar in feite heeft het hof de zaak doorverwezen naar een lagere rechter, zegt correspondent Marieke de Vries. Een districtsrechtsbank moet besluiten of Trump zijn gegevens daadwerkelijk aan de openbaar aanklager moet overhandigen. Dat kan nog weken en mogelijk tot na de verkiezingen duren.

Dit onderdeel van de uitspraak wordt gezien als een nederlaag voor Trump, wiens advocaten betoogden dat een zittende president volledig onschendbaar is. Vance spreekt van een "enorme overwinning", omdat is vastgesteld dat "zelfs een president niet boven de wet staat".

Het hof bepaalde dat Trump de overdracht van de gegevens niet mag blokkeren, omdat een zittende president in strafzaken niet volledig onschendbaar is.

Openbaar aanklager Cyrus Vance eist inzage in de belastinggegevens en de boekhouding van Trump om vast te kunnen stellen of hij strafbare feiten heeft gepleegd en bijvoorbeeld van buitenlandse mogendheden geld heeft aangenomen voor zijn verkiezingscampagne.

Het Hooggerechtshof bepaalde met een meerderheid van 7 tegen 2 dat hij zijn financiële gegevens moet overhandigen aan de justitie, maar dat hij zich daar bij de districtsrechtbank nog tegen mag verdedigen. De zaak is dus terugverwezen naar een lagere rechter.

De Amerikaanse president is niet onschendbaar, maar president Trump hoeft de openbaar aanklager van New York voorlopig geen inzage te geven in zijn financiële gegevens. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

In een andere zaak vroeg het Congres om inzage in Trumps financiële gegevens. Hiervan zegt het Hooggerechtshof dat het verzoek veel te ruim is geformuleerd. Ook dit heeft het hof doorverwezen. Een districtsrechtbank moet beslissen wat het Congres kan vragen.

Trump heeft zich altijd tegen inzage in zijn financiële gegevens verzet. Het speelde al een rol in de verkiezingscampagne. Andere kandidaten gaven wel altijd inzage in hun financiële handel en wandel.