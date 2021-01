Tweede prik hoeft van ministerie niet altijd meer op voorraad te liggen

Het principe dat er voor iedere eerste prik automatisch een tweede op voorraad ligt, is losgelaten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om alle beschikbare Moderna-vaccins direct in te zetten. Daarbij wordt het risico genomen dat de tweede dosis niet tijdig voorradig is.

Bij het Moderna-vaccin moeten twee doses worden toegediend met tussenperioden van vier tot vijf weken. Pas na de tweede doses beschermt het vaccin het beste tegen het coronavirus.

Door het besluit is het mogelijk geworden om 15.000 huisartsen en spoedzorgmedewerkers een eerste prik te geven. Tegelijk kan ook vanaf maandag door de huisartsen worden gestart met het prikken van bewoners van kleinschalige verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking.

"We doen dit omdat we erop vertrouwen dat Moderna met aanvullende leveringen gaat komen. Het gaat bovendien om kleine aantallen, dus mocht een levering toch niet komen dan hoeven we maar weinig afspraken te verzetten", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Tot nu toe was het uitgangspunt van het ministerie en het RIVM dat er al een tweede dosis op voorraad is als de eerste prik wordt gezet. Het betekent dat er momenteel honderdduizenden doses op voorraad liggen die pas later worden gebruikt om te dienen als tweede doses.

Dit is momenteel de vaccinatiestrategie van het kabinet: