Nadal voor het eerst sinds 2009 weer van de partij op ABN Amro-toernooi

Uiteindelijk was Krajicek niet eens zo heel erg verrast door de aanmelding van Nadal. "Niet echt, nee. Ik kreeg vorige week bericht van zijn kledingsponsor: 'Volgens mij wil Nadal bij je komen spelen.' Ik zeg: 'O, ik heb nog niks gehoord.' En twee dagen later kreeg ik inderdaad een berichtje van zijn manager."

Richard Krajicek was al in zijn nopjes met de mooie plek die het ABN Amro-toernooi op de nieuwe, aangepaste tenniskalender had gekregen, maar de blijdschap is compleet nu de toernooidirecteur niemand minder dan Rafael Nadal kan aankondigen als een van de deelnemers begin maart in de Rotterdamse Ahoy. Wat heet: een topattractie.

"Als je kijkt naar hoelang het is geleden dat hij hier heeft gespeeld, zijn we heel erg blij. Soms heb je een beetje geluk nodig. Vorig jaar is er natuurlijk heel weinig gespeeld door de tennissers", verwijst de toernooibaas naar de coronapandemie. "Ze willen nu gewoon wedstrijden spelen. En het voordeel was nu dat er contact werd opgenomen met mij."

Drie keer eerder

De Spanjaard reisde drie keer eerder naar af naar de Nederlandse havenstad. In 2006 was dat echter om zich persoonlijk te verontschuldigen voor zijn late afzegging wegens een blessure. Twee jaar later voerde Nadal de plaatsingslijst aan, maar liet hij zich in de tweede ronde verrassen door de Italiaan Andreas Seppi.

In 2009, de laatste keer dat hij in Rotterdam acte de présence gaf, begon hij opnieuw als favoriet aan het toernooi en kwam hij dicht bij een plaatsje in de eregalerij der kampioenen. In de finale tegen de Brit Andy Murray raakte hij in de tweede set echter geblesseerd aan een knie. Hij won die set nog wel, maar ging er in de beslissende derde met 0-6 af.