Belgisch onderzoek naar coronavaccin 'veelbelovend'

KU Leuven

Virologen van de Katholieke Universiteit Leuven hebben vanmiddag de eerste resultaten gepresenteerd van hun onderzoek naar de werking van een vaccin. Het middel blijkt "bijzonder goed te werken" bij hamsters, stellen de onderzoekers. Pas aan het einde van het jaar zal het vaccin ook op mensen getest worden. Hoewel er wereldwijd al zo'n 160 vaccins in ontwikkeling zijn, zijn er tot dusver maar weinig onderzoekers die hun resultaten openbaar hebben gemaakt. Dit is het enige kandidaat-vaccin dat gebaseerd is op het bestaande vaccin tegen gele koorts; een vaccin dat al tientallen jaren wordt gebruikt en bij gele koorts levenslange bescherming biedt. "We zullen niet de eerste zijn, maar mogelijk zijn we op de lange termijn een van de betere", aldus een van de onderzoekers. Geen longontsteking Het team, onder leiding van professor Johan Neyts, begon in januari met het onderzoek. Acht varianten werden getest, waarbij deze variant als beste uit de bus kwam. Volgens Neyts zagen ze bij hamsters die het vaccin kregen "tot wel een half miljoen keer minder virus" dan bij de hamsters die besmet werden maar het vaccin niet kregen. Ook kregen de hamsters met het vaccin geen longontsteking, terwijl de andere hamsters dat wel kregen. "Eén dosis van het vaccin was al voldoende om bescherming te bieden tegen de infectie. Bij meerdere dieren gebeurde dit bovendien al binnen tien dagen na de vaccinatie", schrijven de onderzoekers. Weinig bijwerkingen Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt de resultaten veelbelovend. "De immuunrespons is heel goed, zowel de hoeveelheid antilichamen als de kwaliteit." Ook toont het onderzoek volgens haar aan dat er naar verwachting weinig bijwerkingen zullen zijn. Ze vindt het moeilijk om de resultaten te vergelijken met andere studies, omdat er nog maar enkele zijn gepubliceerd en de studies verschillend zijn. Het coronavaccin dat door de universiteit van Oxford wordt ontwikkeld is bijvoorbeeld getest op apen.

Oxford Het Oxfordvaccin is tot nu toe het enige vaccin dat door Europese landen is aangekocht: vier landen, waaronder Nederland, hebben 400 miljoen Oxofdvaccins besteld. Uit onderzoek met apen bleek dat zij na inenting geen longontsteking kregen, maar het virus nog wel bij zich droegen. Inmiddels wordt het vaccin op mensen getest, en is de productie van het vaccin gestart. De eerste vaccins moeten nog dit jaar beschikbaar zijn. Anders dan bij het kandidaatvaccin uit Leuven is de verwachting dat het vaccin voor slechts een jaar bescherming zal bieden.