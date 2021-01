Atlético Madrid blijft zich verzetten tegen straf Trippier: nu naar het CAS

Voetbalclub Atlético Madrid blijft zich verzetten tegen de schorsing van verdediger Kieran Trippier. Wereldvoetbalbond FIFA wees maandag het beroep van de Spaanse club af, waardoor de tien weken schorsing voor Trippier bleef staan. Atlético heeft daarop besloten naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen.

Het is nog onduidelijk wanneer het tribunaal de zaak zal behandelen.

Trippier werd in mei aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA voor zeven vermeende overtredingen van de gokregels ten tijde van zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in juli 2019.

Weddenschappen

Naar verluidt zouden in die periode vrienden van Trippier weddenschappen hebben geplaatst op basis van informatie die de back had verschaft in een WhatsApp-gesprek.

De regels schrijven dat spelers geen weddenschappen mogen afsluiten op zaken in het voetbal en ook geen relevante vertrouwelijke informatie mogen verschaffen aan een ander die vervolgens een weddenschap afsluit.

De 30-jarige Engels international heeft inmiddels een van de mogelijk twaalf wedstrijden schorsing uitgezeten. Ook voor het duel van zondag tegen Alavés is de Engelsman door trainer Diego Simeone niet opgenomen in de selectie.