Messi twee wedstrijden geschorst na zeldzame rode kaart

Stervoetballer Lionel Messi is voor twee wedstrijden geschorst na zijn rode kaart, afgelopen zondag in de verloren finale om de Spaanse Supercup tegen Athletic (2-3).

Dat betekent dat trainer Ronald Koeman tijdens het bekerduel met Cornella, donderdag, geen beroep kan doen op de Argentijnse vedette. Ook ontbreekt Messi tijdens de competitiewedstrijd tegen Elche. Op 31 januari, als Barça in de competitie opnieuw tegen Athletic speelt, kan Messi weer meedoen.

Barcelona heeft laten weten in beroep te gaan tegen de straf van Messi. De Catalaanse club vindt de straf te zwaar, mede omdat Messi pas voor de eerste keer in 753 duels voor Barcelona een rode kaart kreeg.

Unieke kaart

Messi kreeg een rode kaart, omdat hij in de verlenging in de strijd om de Supercup, zijn frustraties niet meer de baas was. Hij deelde een tik uit op het achterhoofd van zijn tegenstander Asier Villalibre en moest van de scheidsrechter het veld verlaten.