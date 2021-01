FC Groningen versterkt zich met oude bekende Te Wierik

FC Groningen versterkt zich met een oude bekende. Verdediger Mike te Wierik komt per direct over van Derby County, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland.

Dat terwijl Te Wierik een half jaar geleden nog de omgekeerde weg bewandelde. Na drie seizoenen bij de Trots van het Noorden verliet de 28-jarige Hengevelder afgelopen zomer de club om een buitenlands avontuur aan te gaan.

Te Wierik koos voor Derby County, maar het werd geen succes. Hij belandde op een zijspoor en kwam bij The Rams bijna niet aan spelen toe.