Opsteker voor boekverkopers na oproep tot steuntje in de rug tijdens lockdown

Veel lokale boekwinkels hebben hun omzet de afgelopen dagen bijna zien verdubbelen vergeleken met eerder in de lockdown. Dat gebeurde na een campagne van de boekenbranche om gesloten fysieke winkels een steuntje in de rug te geven. Op sociale media doen ruim 200 schrijvers de oproep om online boeken aan te schaffen bij lokale boekhandels.

"Het gaat heel hard en dat is hartverwarmend. Maar er wordt nog wel verlies gemaakt. Het is minder verlies, maar nog steeds verlies", reageert een woordvoerder van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de initiatiefnemer van de campagne. CPNB wijst erop dat de verschillen tussen boekhandels groot zijn.

"Laten we hopen dat consumenten ook op de lange termijn boekhandels blijven steunen. Want de boekwinkel is geen gewone retailer, maar een culturele instelling die niet zomaar terugkomt als die is verdwenen", stelt de stichting verder. "Koffietentjes, kapsalons, kledingzaken; iedereen heeft het zwaar, maar de rol van een boekwinkel is anders. En er zijn er nog maar weinig."