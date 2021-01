Toeslagensysteem anders, vindt Kamer, maar veel discussie over hoe precies

Dat er veel anders moet met de toeslagen in de kinderopvang, daar is vrijwel iedereen het wel over eens. Maar over de vraag hoe precies is nog veel discussie, blijkt ook vandaag in het Kamerdebat over de toeslagenaffaire.

Het kabinet wil dat het toeslagensysteem op de schop gaat, maar zei vorige week dat dat waarschijnlijk nog jaren zal duren. Onder meer GroenLinks, PvdA en en ook regeringspartij D66 vinden dat de kinderopvang helemaal gratis moet worden en dat zo de toeslag kan worden afgeschaft. Ook VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil een ander systeem, maar gratis kinderopvang gaat hem te ver, zei hij in het debat. Hij is bang voor "staatscrèches".

Dijkhoff noemde het opstappen van het kabinet de juiste beslissing. Hij benadrukte wel dat het kabinet niet als enige wat te verwijten valt, maar dat bijvoorbeeld ook de Kamer zelf "de nodige redenen heeft om naar zichzelf te kijken".

VVD-lijsttrekker

Meteen in het begin van het debat kreeg Dijkhoff van PVV-leider Wilders vragen over de positie van Rutte als VVD-lijsttrekker. "Er was er één die vanaf 2010 tot 2020 overal bij aanwezig was en dat is de heer Rutte", zei Wilders. De PVV-voorman begrijpt niet dat Rutte weer de VVD-lijst aanvoert.

Dijkhoff zei daarover dat het kabinet niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid en dat het niet allemaal aan één man ligt. Hij voegde eraan toe dat het parlement niet over partijen gaat, maar dat de VVD-leden de lijst van hun partij vaststellen en dat de kiezer daarna de partijen beoordeelt. Dijkhoff erkende overigens dat er ook in zijn partij een te eenzijdige focus lag op fraudebestrijding.

Wilders zei dat het kabinet het parlement keihard heeft voorgelogen, dat het stukken heeft achtergehouden en dat de willekeur heerst. "Dit kabinet heeft de democratie en de rechtsstaat geschoffeerd." Hij betitelde Rutte als de premier van een land dat bestuurd wordt door een zieke en corrupte overheid, die tienduizenden mensen schaamteloos vogelvrij heeft verklaard.

'Haagse kliek kijkt meer naar partijvoorzitter dan naar kiezer'

CDA-Kamerlid Omtzigt, een van de Kamerleden die afgelopen tijd veel werk hebben gemaakt van de toeslagenaffaire, zei dat er iets fundamenteel mis is met de "checks and balances". "Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan naar de kiezer; dat zullen we moeten veranderen", vindt hij.

Omtzigt hekelde ook de manier waarop het kabinet de Kamer informeert. Ook over de manier waarop gisteren Kamervragen over de toeslagen werden beantwoord, is hij erg ontevreden.