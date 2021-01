Mandzukic terug naar Italië: niet weer naar Juventus maar naar AC Milan

De 34-jarige Mandzukic vertrok eind 2019 naar Al-Duhail in Qatar. In de zeven duels die hij voor de club voetbalde, kwam de aanvaller slechts eenmaal tot scoren.

Mario Mandzukic voetbalt de rest van het seizoen weer in Italië. De Kroatische spits, die tussen 2015 en 2019 voor Juventus speelde, is door AC Milan aangetrokken als mogelijke stand-in voor Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic stond in 2018 ook met Kroatië in de WK-finale. Die werd met 4-2 verloren van Frankrijk, maar de aanvaller scoorde wel tweemaal: één keer in het Franse doel (2-4), maar ook in zijn eigen (0-1).

Omdat hij ook trefzeker was geweest in de Champions League-finale van 2013, kwam hij terecht hij in het select gezelschap: