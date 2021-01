Broekers: twee alleenstaande minderjarigen Moria naar Nederland

Het kabinet haalt slechts twee minderjarige, alleenstaande vluchtelingen uit het afgebrande Griekse vluchtelingenkamp Moria naar Nederland. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol schrijft aan de Tweede Kamer dat bij de selectie is gebleken dat er binnen de gestelde criteria nauwelijks alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn. Uiteindelijk worden er uit die groep maar twee naar Nederland gehaald.

Broekers wil meer gezinnen met kinderen uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria naar Nederland halen en minder alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er vijftig alleenstaande minderjarigen en vijftig "personen in gezinsverband met minderjarige kinderen" van Griekenland naar Nederland zouden komen.

Vandaar dat er nu meer gezinnen met kinderen naar Nederland worden gehaald. Volgens Broekers bleek het beperkte aantal alleenstaande minderjarigen dat wél aan de criteria voldeed vaak familie in een ander Europees land te hebben. Daarom is in die gevallen gekozen voor herplaatsing naar die landen, schrijft de demissionair staatssecretaris.

Broekers meldt verder dat het totale aantal opgevangen of nog op te vangen mensen op honderd blijft. Ze schrijft dat er inmiddels 62 vluchtelingen uit Moria in Nederland zijn en dat de rest van de groep deze week volgt.

Het gaat om 21 gezinnen met 55 kinderen en dus slechts twee alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die laatste twee worden bij aankomst in Nederland opgevangen door voogdijinstelling Nidos.