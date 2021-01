Volgende week start uitbetaling 30.000 euro • Rutte: ik erken verantwoordelijkheid

Na de antwoorden van de bewindspersonen is opnieuw de Tweede Kamer aan zet, in de zogenoemde tweede termijn. Iedere partij dient verzoeken -moties - in aan de regering te vragen zaken anders aan te pakken. De PVV vraagt bijvoorbeeld in een motie om ouders binnen een maand te compenseren. Het CDA wil onder meer dat er duidelijkheid komt waarom in juni 2019 het kabinet "de stopknop" niet heeft ingedrukt toen duidelijk werd wat de ouders was overkomen.

GroenLinks, D66, de SP, de Partij voor de Dieren, Krol en Denk willen dat het kabinet een ingrijpende data-wet intrekt. Deze wet, die nu bij de Eerste Kamer ligt, maakt gebruik van zelflerende algoritmes. Algoritmes in de computers van de Belastingdienst hebben tot discriminatie geleid en dat mag nooit meer gebeuren, vinden de partijen.

De SP wil dat er een parlementaire enquête komt. Daarin moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de rol van de Tweede Kamer in deze toeslagenaffaire. Ook moet dan onderzocht worden of er geen sprake is van etnisch profileren. De SP-motie krijgt waarschijnlijk steun van D66, Partij voor de Dieren, 50Plus, Van Kooten en Krol.

Het CDA wil liever dat er een staatscommissie een bredere analyse maakt van het functioneren van de rechtsstaat. Ook wil het CDA dat er een onderzoek komt van de Venetië-commissie, een organisatie van de Raad van Europa. In totaal zijn er 41 moties ingediend.