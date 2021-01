Directeur honkbalclub Mets ontslagen na sturen ongepaste foto's aan journaliste

Jared Porter, de algemeen directeur van de Amerikaanse honkbalclub New York Mets, is ontslagen nadat naar buiten is gekomen dat hij in 2016 ongepaste berichten en foto's heeft gestuurd naar een buitenlandse journaliste. De Amerikaanse sportzender ESPN heeft alle berichten in handen.

De 41-jarige Porter, die pas een maand in dienst was bij de Mets, stuurde tientallen seksueel getinte berichten en foto's naar de vrouw die anoniem wil blijven en onder meer foto's van Porters geslachtsdeel ontving. Porter was op dat moment in dienst bij Chicago Cubs en heeft erkend dat hij haar berichten heeft gestuurd. In een eerste reactie liet hij aanvankelijk weten dat het "grappig bedoelde plaatjes waren, niet van hemzelf".

Eén ontmoeting

Volgens ESPN hebben de twee elkaar één keer ontmoet in het stadion van New York Yankees in 2016. Daar spraken ze kort over honkbal en wisselden ze visitekaartjes uit.

Porter begon vervolgens onschuldige berichten te sturen naar de vrouw, die juist naar Amerika was gekomen om verslag te doen van de MLB, de Amerikaanse honkbalcompetitie.

Op een bepaald moment stelde Porter haar voor om af te spreken, waarna de vrouw stopte met reageren. Volgens haar stuurde de honkbaldirecteur vervolgens meer dan zestig berichten en foto's, voordat ze hem liet weten dat het zeer ongepast was.