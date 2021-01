Vanaf donderdag grote estafettestaking in de metaalsector

Vanaf donderdag leggen over een periode van enkele weken duizenden medewerkers in de metaalsector het werk neer uit protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de cao-onderhandelingen.

"De mensen die het werk doen in de sector voelen zich totaal niet serieus genomen", aldus Petra Bolster van FNV. "Werkgevers bieden geen normaal salaris, willen geen goede regelingen om gezond de AOW-leeftijd te halen en geen afspraken over het in vaste dienst nemen van flexwerkers."

Vermindering koopkracht

Sinds september wordt overlegd over een nieuwe cao voor de sector, waarin 160.000 mensen werken. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat komt neer op zo'n 1,1 procent per jaar en dat zorgt volgens FNV voor een vermindering van koopkracht voor de metaalmedewerkers.

De staking begint donderdag bij ASML in Veldhoven en DAF Trucks in Eindhoven. Werknemers van deze bedrijven gaan 48 uur in staking. Ze doen dat op een bijzondere en coronaveilige manier in een drive-in bij het Parktheater in Eindhoven.

"De stakers rijden langs ons en wij pikken de stakingsformulieren op. Voor alle deelnemers is dit een veilige manier van staken", stelt bestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen. Ook bij Fokker en ThyssenKrupp wordt donderdag gestaakt.

'Onhaalbare en onverantwoorde eis'

Werkgeversorganisatie FME noemt het "zeer vervelend voor bedrijven" dat de vakbonden hebben besloten te gaan staken. "In deze tijden, waarin we in een grote gezondheids- en economische crisis zitten, is het van belang om er samen de schouders onder te zetten. Staken helpt hier niet aan mee", zegt FME-hoofdonderhandelaar voor de cao Metalektro Maurice Rojer.

Volgens Rojer hebben de vakbonden FME een ultimatum gesteld met onder meer een looneis van 5 procent. "Het is duidelijk dat dit een onhaalbare en onverantwoorde eis is. Veel van de bedrijven kampen nog steeds met grote omzet- en liquiditeitsproblemen en hebben last van aanhoudende onzekerheid. Daarom moet een nieuw cao-akkoord gebaseerd zijn op kostenbesparing, wendbaarheid van bedrijven en duurzame inzetbaarheid van werknemers."

FME zegt bereid te zijn met de vakbonden te verkennen hoe er verder kan worden onderhandeld over de cao.