Nederland wil eerste gecombineerde EK voor parasporten gaan organiseren

'Met paralympisch EK willen we publiek kennis laten maken met parasport' - NOS

In een periode waarin veel sporten hinder ondervinden van de coronapandemie, is ook een nieuw sportevenement aangekondigd. In 2023 moeten er voor het eerst gecombineerde Europese kampioenschappen voor parasporten worden georganiseerd, met Nederland als gastheer. In Azië en Amerika bestaat een dergelijk evenement al, maar in Europa is er nog geen paralympische tegenhanger voor de Europese Spelen. "Heel mooi dat Nederland met een innovatief idee is gekomen", laat Jiske Griffioen, ambassadrice van het evenement en zelf voormalig rolstoeltennisster, weten. "Dit is echt iets nieuws voor de paralympische sport." Ook Raymon Blondel, voorzitter van het Nationaal Paralympisch Comité, is enthousiast over het initiatief. "Ik vind dat de parasport in Europa een dergelijk evenement verdient."

Voorzitter van het Nationaal Paralympisch Comité Raymon Blondel - ANP

"Heel veel EK's van paralympische sporten worden gehouden op plaatsen ver buiten de bewoonde wereld en in matige accommodaties", legt Griffioen uit. "Het is ontzettend belangrijk om de paralympische sport te laten zien aan het publiek, omdat het inspireert. Er wordt binnen de parasport namelijk gekeken naar wat er wél kan en niet naar wat er níet kan. Daardoor raken andere mensen geïnspireerd om in beweging te komen." Naar de mensen toe De organisatoren van het evenement hebben het plan opgevat om de sport ook echt naar de mensen te brengen. Blondel: "De initiatiefnemers zijn bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de WK parahandboogschieten in Den Bosch in 2019. Een prachtig mooie setting was dat, midden in de stad. Die vorm is ook voor deze EK heel interessant." Griffioen schetst alvast een beeld hoe het er in de zomer van 2023 uit moet gaan zien. "We willen het in een grote stad organiseren en dan komen er in het centrum van die stad centre courts te liggen. Ik denk dat dat voor de paralympische sport dé manier is om het zichtbaar te maken en het grote publiek kennis te laten maken met deze sporten."

Voormalig rolstoeltennisster Jiske Griffioen - EPA