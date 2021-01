Wereldkampioen Fish schrapt WK afstanden vanwege corona: 'Te groot risico'

Vorig jaar verraste de 23-jarige Canadees vriend en vijand door op de langste afstand wereldkampioen te worden in Salt Lake City. Hij verbeterde daarbij ook nog eens het wereldrecord van zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen. Fish finishte in 12.33,86.

"Het was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Het liefst was ik ook gewoon naar Nederland gekomen, maar vanwege het coronavirus vind ik het een te groot risico", zei Fish tegen schaatsen.nl.

"Op dit moment vind ik mijn gezondheid net even wat belangrijker dan een WK. Ik ben nog altijd erg jong en zou mijn toekomst niet op het spel willen zetten door naar Nederland af te reizen en daar het virus op te lopen", verklaart Fish zijn besluit om niet naar Thialf af te reizen.

De internationale schaatstop is in Friesland neergestreken, om in iets meer dan een maand tijd vier grote internationale toernooien af te werken. De schaatsers zitten daarom vijf weken lang in een 'bubbel'.