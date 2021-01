'Mijlpaal om Kamala Harris te verwelkomen'

Morgen is de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Zij wordt de eerste vrouw in die functie, met een Indiase moeder en een Jamaicaanse vader.

Het is een belangrijk moment voor veel mensen in de Verenigde Staten. Ook voor Virginia Ali, de 87-jarige medeoprichter van het befaamde restaurant Ben's Chili Bowl in Washington. "Vrouwenrechten waren nooit een prioriteit. Het is een mijlpaal om de eerste vrouwelijke vicepresident te verwelkomen, die ook de eerste vicepresident van kleur zal zijn", zegt Ali. "Harris is een voorbeeld voor alle jonge vrouwen en meisjes. Als je naar school gaat, je best doet en hard werkt, is alles mogelijk."

Toen Biden Harris presenteerde als zijn running mate, stond hij stil bij de symboliek van het moment, en bij haar verdiensten. "Ze is slim, taai, en ervaren. Ze heeft zich bewezen als een voorvechter van dit land."

'Voel me bevoorrecht'

Ben's Chili Bowl is opgericht in 1958 in de zwarte wijk Shaw. Voor die deuren heeft Ali geschiedenis zien voltrekken. Op het hoogtepunt van de rassenrellen in 1968, toen de omliggende wijk in vlammen opging, bleef het restaurant open. Het werd een plek waar zowel politieagenten als zwarte activisten samenkwamen om te eten te midden van het tumult. Toen Ali Martin Luther King ontmoette, destijds in een gesegregeerde stad, had ze nooit verwacht dat er een zwarte president aan de macht zou komen, en nu ook de eerste vrouwelijke vicepresident. "Ik voel me bevoorrecht dat ik dit nog mag meemaken."