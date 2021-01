Kanaal Lange Frans opnieuw verwijderd van YouTube

Een nieuw YouTube-account van Lange Frans is na één dag opnieuw verwijderd. Dat laat de rapper en podcastmaker weten via Instagram. Zijn vorige kanaal werd verwijderd vanwege het overtreden van de regels van het videoplatform.

"Ongeveer 30 uur staande gehouden", schrijft Lange Frans over zijn nieuwe account. Google, het moederbedrijf van YouTube, laat in een reactie aan de NOS weten "niet in te kunnen gaan op individuele gevallen en kanalen". Het bedrijf verwijst naar hun richtlijnen, waarin onder meer staat dat iemand wiens kanaal is beëindigd "mogelijk geen andere YouTube-kanalen of -accounts meer kan gebruiken, bezitten of maken".

In oktober werd het vorige kanaal van de rapper verwijderd. Hij zou herhaaldelijk de richtlijnen van YouTube hebben geschonden. Op zijn kanaal stonden muziekvideo's, maar ook gesprekken met mensen die zeggen dat "de elite" en politieke leiders lid zijn van een pedofielennetwerk en kinderen misbruiken. Zelf noemde Frans het verwijderen censuur.

Kritiek op coronabeleid

Uit zijn rapteksten bleek eerder al Frans' interesse in complottheorieën. Vorig jaar begon hij met een podcast waarin hij diverse andersdenkenden aan het woord laat. Daarin wordt onder meer veel kritiek geuit op het coronabeleid van de overheid.

In augustus ontstond beroering omdat Frans in een aflevering samen met complotdenker Janet Ossebaard fantaseert over een aanslag op premier Rutte. Twee maanden later werd zijn kanaal van YouTube verwijderd wegens het meermaals overtreden van de richtlijnen op het gebied van haat, intimidatie en (medische) misinformatie.