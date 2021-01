Onvrede, maar ook oproep tot begrip in Melbourne: 'Voorrecht straks te spelen'

Het is de zoveelste zorgelijke ontwikkeling rondom het eerste grand slam van het nieuwe jaar, die pas op 8 februari goed en wel begint. De verdeeldheid over het doorgaan van het toernooi groeit met de dag.

Isolatie

Een aantal spelers besloot uit voorzorg al niet naar Australië af te reizen, terwijl een ander aantal klaagt over de verplichte quarantaine van twee weken na aankomst Down Under.

Daarbij moeten nu 72 tennissers verplicht twee weken op een hotelkamer bivakkeren, omdat ze naar Australië vlogen in een vliegtuig waarin positieve besmettingen werden geconstateerd. Onder hen is Botic van de Zandschulp, die zich in Melbourne opmaakt voor zijn grandslamdebuut, maar nu verplicht in isolatie zit.