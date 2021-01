Migrantenkaravaan en Mexico kijken verwachtingsvol naar Biden

De karavaan wordt tegengehouden in Guatemala - AFP

Mexico roept de Verenigde Staten op om het migratiebeleid op de schop te nemen. President López Obrador hoopt dat aankomend president Biden de samenwerking met landen ten zuiden van de VS wil verbeteren. "Ik denk dat het tijd is dat de plannen voor migratiehervorming worden waargemaakt, dat hopen we", zei hij. López Obrador deed zijn uitspraken ruim een dag voor de inauguratie van Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Op dit moment trekt een karavaan van duizenden migranten door Midden-Amerika. Te voet proberen zij de VS te bereiken. Velen komen uit Honduras en lopen via Guatemala en Mexico richting de Amerikaanse grens, in de hoop een thuis te vinden in Bidens Amerika. President Trump heeft zich gedurende zijn termijn vaak uitgesproken over migratie vanuit Midden-Amerika en richtte zijn inspanningen voornamelijk op de zuidelijke grens van de VS, waar hij begon met de bouw van een muur. Ook zette hij de regeringen van landen in Midden-Amerika onder druk om zelfstandig hard op te treden tegen migratie. Jaarlijks ondernemen talloze migranten in vaak barre weersomstandigheden de risicovolle tocht naar de VS, die ze kwetsbaar maakt voor gevaren als mensenhandel en verkrachting. Ook de landen die ze doorkruisen, proberen het ze moeilijk te maken, soms met geweld. Dat gebeurde ook gisteren, toen het leger van Guatemala een groot aantal mensen tegenhield met wapenstokken en traangas:

Duizenden migranten tegengehouden op weg naar Mexico - NOS

Velen van hen zijn teruggestuurd naar Honduras, dat onlangs zwaar is getroffen door twee orkanen, zegt Rode Kruis-fotograaf en -cameraman Johannes Chinchilla in het NOS Radio 1 Journaal. "Na alle problematiek die de coronapandemie met zich meebracht, werden ook nog eens zo'n 6,5 miljoen mensen getroffen door natuurgeweld. We zien dat veel mensen die alles zijn verloren, nu de beslissing nemen om te emigreren, met alle gevaren van dien." Chinchilla kan zich voorstellen dat de machtswissel in de Verenigde Staten een rol speelt voor sommige migranten. "Maar wat we zien tijdens onze hulpoperatie is dat die twee orkanen echt de laatste druppel zijn geweest. Mensen zeggen: 'ik heb toch niks meer te verliezen, dus ik ga nu proberen om naar de VS te komen'." De fotograaf ziet vooral jonge mannen zich bij de karavanen voegen, maar ook veel vrouwen met jonge kinderen doen een poging om de VS te bereiken. "Het komt vaak voor dat deze mensen beroofd worden, maar ook ontvoerd of verkracht en soms liggen er mensenhandelaren op de loer."

