Japanse regering wil deelnemers Spelen niet verplichten tot vaccinatie

De Japanse regering ziet er weinig heil in om de (uitgestelde) Olympische Spelen alleen toegankelijk te maken voor personen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat laat een regeringswoordvoerder weten.

"Wij overwegen uitgebreide maatregelen om veilige en beschermde Spelen te organiseren, zonder dat vaccinaties een voorwaarde worden", aldus de Japanse regering. Wel hopen ze dat zoveel mogelijk mensen die naar Tokio komen, onder wie atleten en begeleiders, zich uit eigen beweging laten vaccineren. Eerder al liet de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach, weten dat een vaccinatieplicht voor atleten is uitgesloten.

Onzeker

Voorlopig is het nog altijd onzeker of de Spelen in Tokio deze zomer doorgaan. Vorige week sprak Taro Kono, de minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen in Japan, nog openlijk zijn twijfels uit.

Japan heeft namelijk te maken met oplopende cijfers rond het coronavirus. In verschillende regio's, ook in Tokio, is tot ten minste 7 februari de noodtoestand uitgeroepen. Ook de steun onder de bevolking voor het mondiale sportevenement brokkelt af.

Kono is de eerste hoge ambtenaar die zijn twijfels heet uitgesproken en vindt dat het land na moet denken over een alternatief.

Vorige week zei IOC-lid Dick Pound in gesprek met de NOS dat er pas over enkele maanden echt duidelijkheid kan worden gegeven over het doorgaan van de Spelen: