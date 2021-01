KNVB begint vooronderzoek naar uitlatingen Schmidt over arbiter Nijhuis

De aanklager betaald voetbal van de KNVB start een vooronderzoek naar het gedrag van PSV-trainer Roger Schmidt. De oefenmeester beschuldigde scheidsrechter Bas Nijhuis er zaterdag na de met 5-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta van expres in het nadeel van zijn ploeg te hebben gefloten. Volgens hem had de arbiter dat zelfs ook toegegeven.

Nijhuis ontkende daar iets over gezegd te hebben, maar Schmidt hield voet bij stuk. "Niet tegen mij, maar hij heeft het gezegd", aldus de Duitse trainer. "Hij is niet professioneel met zijn werk bezig. Voor mij is dit honderd procent onprofessioneel. Ik hoef hem nooit meer te spreken."

Kijk hieronder naar de uitlatingen van Schmidt en de reactie van Nijhuis: