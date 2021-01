Jonk heeft Volendam trots gemaakt: 'Mensen praten weer over ons'

Wim Jonk - BSR Agency

Vooral het geklots van het IJsselmeer tegen de Dijk en de talloze dagjesmensen hebben de afgelopen jaren in Volendam voor kabaal gezorgd. Maar sinds vorig jaar laat de roemruchte voetbaltrots van het vissersdorp ook weer van zich horen. "We hebben iets gecreëerd." Een veertiende plaats in 2018 en een zestiende plaats in 2019. Nooit eerder had Volendam in opeenvolgende seizoenen zo slecht gepresteerd. En dus ging medio 2019 het roer om. Wim Jonk werd als trainer aangesteld en Jasper van Leeuwen kwam als technisch directeur. Maar wat de beleidsbepalers in Volendam ook belangrijk vonden: Jonk en Van Leeuwen zijn echte Cruijff-adepten.

Ambitieuze Jonk zal altijd de Cruijff-filosofie blijven uitdragen - NOS

"Ik ben hieraan begonnen omdat ik het een supergaaf project vond, omdat de jeugdopleiding er ook aan gekoppeld moest zijn", vertelt Jonk, die dinsdagavond vanaf 21.00 uur met zijn team in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi speelt tegen PSV. "Volendam kan niet zonder opleiding, want de club heeft te weinig financiële middelen."

"Ik ben ervan overtuigd dat we straks hier goede talenten gaan afleveren en daardoor het niveau omhoog gaan halen", aldus Jonk. De Cruijff-filosofie Hij was tussen 2011 en 2015 hoofd jeugdopleiding bij Ajax en kan dus als geen ander de Cruijff-filosofie uitdragen. Aantrekkelijk voetbal spelen, de jeugdopleiding als basis van de club en vermaak voor de fans. Het is een greep uit het gedachtegoed van Cruijff en het was aan Jonk om Volendam op die manier naar zijn hand te zetten. "We hebben wel iets gecreëerd waardoor mensen weer praten over Volendam", vindt Jonk. "Dat merk ik door het type spel wat we spelen. Spelers worden ook zichtbaarder, want ze worden weggekocht. Dat is een mooie verdienste van het proces waarin we zitten."

Volendam-trainer Jonk: 'We gaan kansen krijgen tegen PSV' - NOS

De trainer kende een ijzersterk debuutseizoen in zijn geboorteplaats. Het coronavirus stond de Volendamse opmars echter in de weg toen de club op derde plaats stond. "We waren ontzettend goed bezig richting het einde van de competitie", weet Jonk. "En je weet ook niet wat er in de play-offs had kunnen gebeuren..." Dit seizoen gaat het door blessureleed wat moeizamer met de Volendammers, die op de zevende plaats staan.

Wim Jonk (links) samen met Marc Overmars bij het Nederlands elftal op het WK 1998 in het duel met Zuid-Korea - ANP

Jonk blijft echter realistisch. "We hebben ook wel wat pech gehad met blessures, onder wie mijn aanvoerder Kevin Visser. Dat hakte er wel in, moet ik zeggen. Wij verspelen nu door details nog te veel punten om aanspraak te maken op de bovenste twee posities." Jonk hoopt ook iets te hebben neergezet bij Volendam dat tot in lengte van jaren gebruikt gaat worden. "We moeten proberen om die filosofie te bewaken, want Volendam staat voor goed voetbal. Met dat uitgangspunt komen de mensen vanzelf naar je kijken."