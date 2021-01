Nieuwe kankermedicijnen eerder beschikbaar door nieuw protocol

Nieuwe, dure kankermedicijnen zijn voortaan sneller beschikbaar door het Drug Access Protocol (DAP) dat is ontwikkeld door oncologen, verzekeraars en Zorginstituut Nederland, schrijft het AD.

Momenteel staan talloze veelbelovende kankermedicijnen jarenlang in de wacht. Vanwege de hoge kosten, vaak minstens 100.000 euro per patiënt per jaar, wil de overheid nieuwe medicatie pas na grondig onderzoek opnemen in het basispakket. Tijdens dat onderzoek is het middel niet of slechts in beperkte mate toegankelijk voor kankerpatiënten.

Dankzij het DAP kunnen deze medicijnen waarschijnlijk minstens een half jaar tot een jaar eerder beschikbaar komen, terwijl ondertussen prijsafspraken worden gemaakt met de fabrikant.

Risico ligt bij de farmaceuten

Een voorbeeld hiervan is Cemiplimab van farmaceut Sanofi tegen plaveiselcelcarcinoom, een slecht te opereren vorm van huidkanker. Afgesproken is dat Cemiplimab vier maanden lang kosteloos wordt verstrekt. "Als de tumor na die tijd is gekrompen of gelijk is gebleven dan worden alle kosten in de basisverzekering vergoed", zegt Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, medisch adviseur bij CZ, tegen de krant. "Zowel door ons als de andere zorgverzekeraars."

Volgens oncoloog Haiko Bloemendal van het Radboudumc is het mooie van het DAP dat het risico bij de farmaceuten wordt gelegd. In die vier maanden dat het medicijn kosteloos wordt verstrekt, worden de patiënten nauwkeurig gemonitord en die data worden beschikbaar gesteld aan de fabrikant. "Zij ontvangen waardevolle data over de werking van hun medicijn. Al met al is het voor hen ook een grote kans, de belangstelling is groot om mee te doen."

Vijf ziekenhuizen

In eerste instantie doen vijf ziekenhuizen mee aan het Drug Access Protocol: het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), het Erasmus MC te Rotterdam, het Maastricht UMC+, het Nijmeegse Radboudumc en het UMC Groningen. Kankerpatiënten uit andere ziekenhuizen die baat hebben bij het nieuwe middel worden door hun specialist doorverwezen naar deze ziekenhuizen.

KWF Kankerbestrijding laat aan het AD weten tevreden te zijn met de nieuwe afspraken die nieuwe medicijnen eerder beschikbaar maken voor patiënten. "Het mag nooit zo zijn dat een patiënt een effectief medicijn niet kan krijgen, omdat de prijs te hoog is", zegt woordvoerder Mischa Stubenitsky tegen de krant.