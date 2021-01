Studenten ontevreden over eigen leven • Basisschoolleraren vrezen voor te grote achterstand

Een op de drie studenten geeft zijn of haar leven op dit moment een zware onvoldoende. Dat komt met name door de coronacrisis en de gevolgen van de lockdown, blijkt uit onderzoek onder ruim 7500 studenten. Dat onderzoek is gehouden door studenten uit Leiden, Delft en Utrecht, bijgestaan door het Interstedelijk Studenten Overleg.

Initiatiefnemer Martijn Janse zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hoewel hij het beeld herkent, hij toch geschrokken is van dat hoge aantal. "Veel studenten zitten lang in quarantaine, zien hun vrienden niet en hebben weinig contact met docenten." Hij ziet dat vooral eerstejaars zich eenzaam voelen. "Die wonen in een nieuwe studentenstad waar ze nog geen vrienden hebben gemaakt."

Dat heeft volgens Janse ook gevolgen voor de studieresultaten. "Ze kunnen zich moeilijk terugtrekken in grote, volle studentenhuizen om rustig te studeren om zich voor te bereiden op tentamens. Maar ook online colleges bieden niet de interactie die ze gewend zijn."

Uit de enquête blijkt ook dat studenten zich gemiddeld beter aan de maatregelen houden dan gemiddeld in het hele land. "99 procent van de studenten zegt in quarantaine te gaan na een positieve test terwijl in de rest van het land 72 procent dat zegt te doen."