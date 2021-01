Maximaal aantal bezoekers mogelijk naar één • Gommers geen voorstander van avondklok

44 procent van de Nederlanders sportte in december minder dan de maand ervoor. Dat blijkt uit maandelijks onderzoek van Ipsos in opdracht van NOC*NSF. De oorzaak van de daling is volgens de sportkoepel de sinds 15 december ingevoerde lockdown.

"December is een maand waarin er traditioneel minder wordt gesport", zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF. "Maar ten opzichte van dezelfde periode in 2019 zien we dat daar bovenop nog eens honderdduizenden Nederlanders minder zijn gaan sporten en bewegen."

Met name jongeren en ouderen zijn hard geraakt door de nieuwe beperkende maatregelen. 67 procent van de kinderen en jongeren (5 tot en met 18 jaar) is minder gaan bewegen. 8 procent van hen sportte in december helemaal niet meer. Bij 65-plussers is zelfs 1 op de 10 vorige maand gestopt.

Toch vreest NOC*NSF met name voor de periode die eraan komt, met de mogelijke invoering van een avondklok. Dielessen: "We verwachten dat de sportdeelname in Nederland de komende periode drastisch keldert. Juist in deze lockdown is een actieve gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid en gezondheid van de samenleving. De avondklok kan een grote impact hebben op de algemene gezondheid van de Nederlandse samenleving, ook op de lange termijn."