Wekdienst 19/1: Kamerdebat toeslagenaffaire • Veiligheidsberaad praat over avondklok

Goedemorgen! Vanmiddag begint in de Tweede Kamer een debat over de toeslagenaffaire. Verder bespreekt het Veiligheidsberaad een mogelijke invoering van een avondklok.

Het is vandaag bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen. In het zuiden wordt het 's middags vaker droog. Het wordt vandaag zo'n 9 of 10 graden en daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Na vandaag aanhoudend wisselvallig met naast regen of een bui ook soms wat zonneschijn. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht.

Wat heb je gemist?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft jarenlang onrechtmatig gegevens van honderdduizenden asielzoekers in ons land gedeeld met de politie. Dat blijkt uit een conceptbrief aan de Tweede Kamer van van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD), ingezien door NRC.

In de brief aan de Kamer staat dat hier nu definitief mee wordt gestopt. Het ministerie van Justitie reageert niet op vragen van de krant, omdat het eerst de Kamer over dit onderwerp wil informeren. Het delen van de gegevens gebeurde zeker zeven jaar lang.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

In een videoboodschap gericht aan het Amerikaanse Volk heeft Melania Trump alvast afscheid genomen als first lady. In haar toespraak vertelt de echtgenote van president Trump onder meer over haar ontmoetingen met militairen, politieagenten en zorgmedewerkers. Ze noemt haar bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen en pleeggezinnen.

De afzwaaiend first lady refereert ook aan haar project Be Best, in het leven geroepen om het welzijn van Amerikaanse kinderen te bevorderen en pesten op het internet tegen te gaan. Het project kreeg nogal eens kritiek vanwege de tirades van haar man op Twitter.