Waterpolosters vechten tegen zichzelf en moordende concurrentie op OKT

Na de gouden medaille op de Spelen van 2008 ging het in aanloop naar Londen 2012 en Rio 2016 op het laatste moment fout voor Nederland. In 2012 zette Italië op het OKT in Triëst Oranje de voet dwars, vier jaar later was Spanje in Gouda beter dan een verkrampt en ondermaats presterend Nederland.

Nederland is ingedeeld in Groep A van het OKT en heeft achtereenvolgens Slowakije, Italië en Frankrijk als tegenstander. Een samenvatting van het eerste duel tegen Slowakije is te zien op NOS.nl, in de NOS-app en in het late journaal van 23.25 uur op NPO 1.

Rond de ploeg hing lang een 'finalesyndroom' waar op het EK in 2018 mee werd afgerekend. Na drie verloren finales (EK 2014 en 2016 en het WK van 2015) werd er in Barcelona goud veroverd. Maar voor de huidige generatie speelsters ontbreekt nog deelname aan de Spelen. Een haast 'heilig' doel.

Bondscoach Arno Havenga, sinds 2006 al betrokken bij de vrouwenploeg waarvan de laatste acht jaar als bondscoach, eist dan ook volledige focus van zijn ploeg.

"Het werkt niet als we heel erg bezig gaan zijn met onze tegenstanders of het wedstrijdverloop, wij moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen. Het is een cliché, maar we gaan zien of het de juiste benadering is."

In aanloop naar de Spelen zijn er drie plaatsingsmomenten geweest. Op het EK van 2020 was Nederland er dichtbij. De ploeg had in de poulefase indruk gemaakt door toplanden Spanje (10-6) en Italië (10-4) met overtuigende cijfers opzij te zetten.

Toch ging het in de halve finales mis. Na strafworpen werd er van Rusland verloren. Nederland verspeelde een voorsprong, miste in de reguliere speeltijd twee penalty's en werd onttroond als Europees kampioen. Had Nederland dat duel gewonnen, was het felbegeerde ticket binnen geweest.