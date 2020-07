Wereldtemperatuur blijft ook komende vijf jaar minstens 1 graad warmer

Tot 2025 blijft de gemiddelde temperatuur op aarde 1 graad warmer dan het gemiddelde in de tweede helft van de 19de eeuw. Bovendien is er een kans van een op vijf dat de temperatuur in een van die jaren 1,5 graad boven het gemiddelde van dat pre-industriële tijdperk uitkomt. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse klimaatverwachtingen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

In het klimaatakkoord van Parijs sprak vrijwel de gehele wereld in 2015 af om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden en te streven naar maximaal 1,5 graad opwarming. "Deze studie laat - met een hoge mate van wetenschappelijke kwaliteit - de enorme uitdagingen zien die er zijn om de Parijse klimaatdoelen te halen", zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas.

Nu al is de gemiddelde temperatuur op aarde 1,1 graad hoger dan het gemiddelde in de periode 1850-1900, meldde de WMO in januari. Ook bleek toen dat de afgelopen vijf jaar gemiddeld de warmste jaren waren sinds de metingen begonnen.

'Coronacrisis geen alternatief voor klimaatbeleid'

Het effect van de coronapandemie is in de berekeningen niet meegenomen. Taalas waarschuwt overheden dat de economische crisis en verminderde industriële activiteit een duurzaam klimaatbeleid niet kunnen vervangen. "Ze moeten deze kans juist aangrijpen om het klimaatbeleid onderdeel te maken van de herstelprogramma's. Een mislukte aanpak van klimaatverandering bedreigt het welzijn van mensen, ecosystemen en economieën voor eeuwen."

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de Met Office, de Britse evenknie van het KNMI. Volgens de WMO maakten de Britten gebruik van de expertise van vooraanstaande klimaatwetenschappers en hun beste computermodellen.