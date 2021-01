De plannen van Pogacar in 2021? 'Werken aan mijn tijdrit'

Tom Dumoulin snapte er niets van, vorig jaar op die 19de september. "Tadej Pogacar? Die als een mijnwerker op de fiets zit?" Ook Primoz Roglic vroeg zich hardop af wat er zojuist was gebeurd. "Ik gaf 110 procent en ik ging kapot. En hij wint met een voorsprong van één minuut twintig. Als je zo hard kunt rijden, dan win je toch elke etappe op één been?"

Het is één van de voornemens van de 22-jarige Sloveen in het nieuwe jaar, waarin hij opnieuw een gooi doet naar de eindzege in de Tour.

Het klinkt in eerste instantie wat vreemd, komend van de man die iedereen naar huis reed in de afsluitende tijdrit van de Tour de France. Maar Tadej Pogacar zegt het toch: "Ik ga de komende maanden werken aan mijn tijdrit."

De kopmannen van Jumbo-Visma, die zelf tweede en vijfde werden in die tijdrit, uitten geen beschuldiging net na de tijdrit, maar normaal vonden ze het ook niet. Hoe Pogacar die opmerkingen opvatte? Hij zegt er maandag dit over: "Ze deden die uitspraken in the heat of the moment. Ze waren teleurgesteld."

"Wat ik deed, was niet zo ongelooflijk", vervolgt Pogacar. "Ik had me heel goed voorbereid, ik had een geweldige dag en ik deed een goede fietswissel", haalt de jonge Sloveen zijn schouders erover op.

'Sterker dan Jumbo'

Op een andere vraag reageert hij al even nuchter. "Of wij Jumbo dit jaar beter partij kunnen bieden? Volgens mij waren we al sterker," lacht hij. Maar de kopman van UAE Team Emirates heeft het parcours van de Tour serieus bestudeerd. En hij telt meer vlakke tijdritkilometers: 58 in plaats van 30. "Ik ga meer trainen op mijn tijdritfiets de komende maanden. Dat deed ik voorheen nauwelijks."