Premies pensioenfondsen stijgen dit jaar meer dan ooit

Niet eerder stegen de kosten voor het pensioen zo hard als dit jaar. Dat schrijft het FD na onderzoek naar de premies van pensioenfondsen. Stijgingen van de pensioenpremie met 10 procent of meer zijn geen uitzondering. Bovendien krijgen werknemers bij veel fondsen voor hun hogere premie minder pensioen. Oorzaak zijn de lage rente en lagere verwachte rendementen van pensioenfondsen.

Bij 39 van de 44 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland is het pensioen dit jaar duurder geworden. Dat raakt ongeveer vijf miljoen Nederlanders.

De meeste fondsen berekenen een premie van 25 tot 30 procent. Daarmee werkt de Nederlander nu gemiddeld anderhalve dag per week voor het pensioen. Vijf jaar geleden lag de premie meestal nog rond de 20 procent.

De premiestijgingen zijn te wijten aan de sterk gedaalde rente, en doordat fondsen rekening moeten houden met beleggingen die minder zullen opleveren. Als fondsen de premie niet laten stijgen en toch hoge pensioenen beloven gaat hun dekkingsgraad omlaag.

Om dat gevaar af te wenden zijn eigenlijk nog grotere premiestijgingen nodig dan dit jaar het geval was, schrijft het FD. Maar dat is in de meeste sectoren nu niet meer mogelijk.

Nieuwe pensioenstelsel

Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel, dat in 2026 wordt ingevoerd. Tot die tijd blijven er gunstige regels gelden voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Daardoor blijft de kans groot dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. In het nieuwe stelsel is de dekkingsgraad niet meer bepalend voor de vraag of de pensioenen gekort moeten worden.