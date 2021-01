NAC Breda laat punten liggen in Eindhoven, Jong Ajax wint van Jong Utrecht

In de wedstrijd tussen NAC Breda en Jong PSV hebben de Bredanaren dure punten laten liggen. NAC, dat vierde staat in de Keuken Kampioen Divisie, had het gat met De Graafschap iets kunnen dichten maar bleef in Eindhoven steken op een 1-1 gelijkspel.

Jong PSV kwam na ongeveer een kwartier spelen op voorsprong door een doelpunt van de Noor Mathias Kjølø.

Met wat meer geluk dan wijsheid kwam NAC op gelijke hoogte. Sydney van Hooijdonk kreeg binnen het zestienmetergebied een duwtje in zijn rug van PSV'er Mees Kreekels, maar tikte daardoor wel met zijn borst de bal in het doel. Daardoor voorkwam Van Hooijdonk een nederlaag.