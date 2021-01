Ibrahimovic talisman Milan, Saelemaekers pakt weer curieuze rode kaart

AC Milan heeft in de Serie A geen averij opgelopen in het uitduel met Cagliari. De koploper won met 2-0 en Zlatan Ibrahimovic vervulde een hoofdrol op Sardinië.

Kort na rust verzond Calabria een lange pass op Ibrahimovic, die de bal perfect afschermde en hard raakschoot. Gialuigi Donnarumma had een uur niets te doen gehad, maar was attent toen Giovanni Simeone voor hem opdook.

Negatieve bijrol Saelemaekers

Er was bij Milan wel nog een negatieve bijrol voor Alexis Saelemaekers. De Belgische middenvelder kwam in 66ste minuut in het veld en werd acht minuten later met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.