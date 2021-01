Experts: kwijtschelden overheidsschulden in toeslagenaffaire lost nog niet alles op

De NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverleners, zegt dat er honderden private schuldeisers zijn. "De grootste zijn incassobureaus die namens veel schuldeisers werken", zegt voorzitter Marco Florijn. "Denk daarbij aan zorgverzekeraars, banken, maar ook kleine schuldeisers als de bakker. Ook zijn er privé-leningen afgesloten, bijvoorbeeld bij ouders." Ook Florijn vindt dat die meegenomen moeten worden in het plan voor de gedupeerden. "Anders krijgt een gedupeerde 30.000 euro, maar is dat geld zo weer weg omdat er bankbeslag op wordt gelegd."

"Dit is ten eerste een belangrijke stap en positief nieuws", zegt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. "Alleen vraag ik me wel af of de gedupeerden echt met een schone lei kunnen beginnen, zoals Van Huffelen zegt. Dat kan je onder de huidige omstandigheden niet garanderen, omdat een substantieel deel van de ouders private schulden heeft. Ik vraag me af of het niet leidt tot een verschuiving van geld van de overheid naar private schuldeisers."

Verleiden

Staatssecretaris Van Huffelen vraagt private schuldeisers zoals energiebedrijven, banken en woningcorporaties openstaande schulden kwijt te schelden. Hierover is ze nog in overleg met hen. Ze wil private partijen ertoe "verleiden" de schulden te schrappen en heeft "goede hoop" dat dat gaat lukken. De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars willen hier nog geen reactie op geven, omdat ze eerst met de leden in gesprek moeten.

Volgens Jungmann wordt het een lastige taak om alle schuldeisers mee te krijgen. "Ik denk dat sociale schuldeisers zoals zorgverzekeraars en woningcorporaties gevoelig zijn voor deze oproep, maar ik vraag me af of iedereen erin meegaat. Ze moeten dan afscheid nemen van een schuld, terwijl ze aan de vooravond van een recessie staan. Je kan je zelfs afvragen of zij indirect niet ook gedupeerd zijn, want door de Belastingdienst hebben mensen hun rekeningen niet kunnen betalen."

Afbetaalde schulden

Een ander punt is wat er gebeurt met de overheidsschulden die al zijn afbetaald door gedupeerden. "Sommige mensen hebben met alle energie de schulden aan de Belastingdienst afgelost", zegt advocaat en CU-politicus Don Ceder, die vijftig gedupeerden bijstaat. "Krijgen ze dat geld met terugwerkende kracht terug? Ook hier moet een compensatie voor komen."

Afgelopen vrijdag trad het kabinet af vanwege de toeslagenaffaire. Toen zei premier Rutte dat het kabinet ook in demissionaire staat alles zal doen om de gedupeerde ouders te helpen. Ook de Tweede Kamer wil dat de ouders zo snel mogelijk volledige compensatie krijgen.