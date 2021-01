Waarom Poetin de naam van Navalny niet uitspreekt in het openbaar

Alexej Navalny is talloze keren gearresteerd, werd vorig jaar vergiftigd en zit momenteel weer vast in Moskou. Sinds zijn terugkeer naar Rusland staat de oppositieleider in het Westen opnieuw volop in de schijnwerpers. Maar wie is hij en waarom is hij teruggekomen?

Het antwoord op de eerste vraag is afhankelijk van wie je in Rusland de vraag stelt. Het Kremlin zegt dat het een wegens verduistering veroordeelde charlatan is die tweedracht probeert te zaaien in Rusland. Maar zijn aanhangers zien in de 44-jarige activist juist een charismatisch politicus die een einde wil maken aan corruptie.

Wie is zijn achterban?

"De oudere Russen, die het nieuws vooral op tv volgen, zullen alleen slechte dingen over hem gehoord hebben, of zelfs helemaal niets." Aan het woord is Ruslandexpert en politicoloog Mark Galeotti. Hij is onder andere verbonden aan de University College London en schrijft boeken en artikelen over het land.

"Vooral de hoger opgeleide, jonge Russen weten wie Navalny is, omdat ze zijn video's op sociale media hebben gezien", zegt Galeotti. De activist heeft miljoenen volgers op YouTube, Twitter en Instagram.