KNVB presenteert voetbalprotocol, maar handhaving zangverbod nog onduidelijk

Bluyssen: ministeries zijn in overleg over regelgeving rond spreekkoren - NOS

In het vandaag gepresenteerde protocol schrijft de KNVB dat er pas kort voor de start van het seizoen meer duidelijkheid komt over de toepassing en handhaving van het zangverbod.

De voetbalbond verwacht daarnaast dat bij de herstart van de competities twintig tot zo'n veertig procent van de tribunes bezet kan worden. Dat percentage is onder meer afhankelijk van welke supporters er komen, want mensen uit één huishouden en kinderen onder de 18 hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

In een protocol van zo'n tachtig pagina's heeft de KNVB bekendgemaakt hoe het betaald voetbal in Nederland weer kan worden opgestart. Daaruit blijkt onder meer dat fans van uitspelende clubs voorlopig niet welkom zijn bij wedstrijden.

Sinds half maart ligt het betaald voetbal in Nederland stil door de uitbraak van het coronavirus. Aanvankelijk waren alle duels tot 1 september verboden, maar sinds 1 juli is volledig trainen en het spelen van wedstrijden weer toegestaan.

Eerder verwachtte de voetbalbond de competities te moeten opstarten in stadions zonder publiek. De overheid staat echter wel toe dat er toeschouwers aanwezig zijn, mits de anderhalve meter afstand tot elkaar kan worden gewaarborgd.

Omdat elk stadion er anders uitziet, als het gaat om zowel de onderlinge afstand van de stoeltjes op de tribune als de ligging van de in- en uitgangen, is er geen maximum vastgelegd voor wat betreft het aantal toeschouwers. Dat zal per stadion verschillen en per keer worden bekeken.