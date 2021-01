Elfstedenwinnaressen alsnog gehuldigd voor winnen Tocht der Tochten

Drie winnaressen van de Elfstedentocht hebben alsnog hun onderscheiding gekregen voor het winnen van de Tocht der Tochten. Ze kregen in het televisieprogramma M uit handen van de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, Wiebe Wieling, officieel een oorkonde voor hun prestatie.

Lenie van der Hoorn, Tineke Dijkshoorn en Klasina Seinstra wonnen respectievelijk in 1985, 1986 en in 1997 als snelste vrouw de Elfstedentocht. Pas ná 1997 kwam er een eigen damesklassement, waardoor de vrouwen tot op de dag van vandaag nooit officieel als vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht werden erkend.

"Een bloemetje voor de vrouw, dat was het", zegt Van der Hoorn. Een kleine prijs kreeg ze nog wel, de tabaksdoos die eigenlijk bedoeld was voor de snelste deelnemer die uit Leeuwarden kwam. Omdat die er helemaal niet was, kreeg Van der Hoorn die prijs.

Officieel erkend

Tijdens de uitzending kwam plotseling het orkest van Kleintje Pils met luid kabaal de studio in, op de voet gevolgd door Wieling. "Wij willen niet achterblijven en gaan jullie hier toch een soort van huldigen", zei de voorzitter terwijl de drie vrouwen verbaasd om zich heen keken.

Voor alle drie de vrouwen lag er een oorkonde klaar en zij worden vanaf nu dus ook officieel als winnares van de Elfstedentocht gezien. "Speciaal voor jullie hebben we ook nog een vaas, in de vorm van de route van de Elfstedentocht. Een mooie vervanger voor die tabaksdoos", zei Wieling tegen Van der Hoorn.

Andere Tijden Sport maakte een jaar geleden nog een aflevering over Van der Hoorn, genaamd 'De onzichtbare winnares van de Elfstedentocht'. Bekijk hieronder de aflevering.