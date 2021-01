Massatest in Lansingerland: 20.000 inwoners in eerste week getest

In de eerste week van het grootschalige onderzoek naar het coronavirus in Lansingerland zijn ruim 20.000 mensen getest, meldt omroep Rijnmond. Dat is een derde van het aantal inwoners. Voor komende week staan 15.000 afspraken ingepland.

Burgemeester Pieter van de Stadt deed vorige week een dringende oproep aan alle inwoners van 2 jaar en ouder om zich te laten testen. Ongeveer 63.000 mensen kregen een brief.

De drie extra testlocaties in de kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs draaien op volle toeren. Dagelijks worden daar tussen de 750 en 800 tests afgenomen. Samen met de grote locatie bij Rotterdam The Hague Airport worden per dag ongeveer 4500 mensen getest.

"Er zijn bijna geen no-shows, nog geen 1 procent. Het stroomt lekker door en mensen geven heel goed gehoor aan de oproep", zegt de manager van de testlocaties in Lansingerland.

Uitbraak Britse variant

Eind vorig jaar dook de Britse coronavariant op in Lansingerland. Op een school in Bergschenhoek waren meerdere kinderen, leerkrachten en ouders daarmee besmet. Uit een vervolgonderzoek in een cirkel rond die school bleken 75 van de 750 onderzochte ouders, kinderen en leerkrachten besmet, van wie iets minder dan de helft met de Britse variant.

Bij weer een nieuw onderzoek in een nog grotere cirkel rond meerdere scholen in Bergschenhoek bleken 20 van de 1000 mensen besmet. Onbekend is nog om hoeveel besmettingen met de Britse variant het gaat.

Wie bij de grote testronde een positieve uitslag krijgt, wordt in het Erasmus MC onderzocht op de Britse of Zuid-Afrikaanse variant. Het ziekenhuis en de GGD Rotterdam-Rijnmond hopen zo meer te weten te komen over de verspreiding van de besmettelijke varianten en de rol van kinderen.

De eerste testresultaten uit Lansingerland worden waarschijnlijk later deze week bekendgemaakt. Die kunnen van invloed zijn op beslissingen van het kabinet, schrijft Rijnmond.

De grootschalige testactie begon afgelopen woensdag: