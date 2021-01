'Ik hoop dat Biden het land weer beter maakt'

Maar ze zijn ook hoopvol dat met de intrede van Joe Biden in het Witte Huis een nieuw, rustiger tijdperk begint. Een tijdperk dat de vier jaar van verdeeldheid en chaos onder Trump doet vergeten. Tracey: "Op 20 januari kunnen we beginnen met de wederopbouw van het wrak dat Trump heeft achtergelaten."

Ze zijn verdrietig en teleurgesteld dat Washington in een onneembaar fort is veranderd. Grote delen van de binnenstad zijn hermetisch afgesloten, er patrouilleren tienduizenden agenten en militairen op straat en de inauguratieplechtigheden van komende woensdag zijn niet toegankelijk voor het publiek. Humphries: "Ik vind het goed dat ze de stad beschermen, maar ze hadden daar al op 6 januari moeten zijn toen het Capitool werd bestormd."

"Die hooligans hebben geen enkel ontzag voor onze grondwet. Denk niet dat zij de meerderheid in ons land vertegenwoordigen. Vaderlandsliefde betekent dat je elkaar respecteert en voor elkaar zorgt. Het betekent niet dat je met een Amerikaanse vlag over je schouders het Capitool plundert", zegt Tracey, een 60-jarige advocaat.

Op dat moment reed Shawntia Humphries voorbij, een Afro-Amerikaanse inwoonster van Washington die net terugkwam van haar werk. De tirade van Tracey raakte een gevoelige snaar bij haar. Ze draaide haar raampje open en riep richting Tracey. "Ze maken onze stad kapot. Ik krijg er tranen in mijn ogen van. Als wij en Black Lives Matter het waren geweest, hadden we niets van dat alles kunnen doen. We zouden zijn gestorven."

De wereld maakte twee weken geleden kennis met Tracey en Humphries na de bestorming van het Capitool. Tracey woont in een buurt met uitzicht op het Amerikaanse parlementsgebouw. Toen Trump-aanhangers, uitgedost met grote Trump-vlaggen, na afloop van de gewelddadige aanval op het Capitool terugliepen door zijn wijk, had hij het helemaal gehad.

Opluchting is dan ook vooral de emotie die bij haar overheerst. "Mijn God! Van zijn tweets tot zijn onvermogen om normaal te kunnen praten, ik ben zo blij dat hij vertrekt. Ik heb één verkiezingsdebat gezien afgelopen jaar en het was verschrikkelijk. Ik hoop dat Biden het land weer beter maakt."

Voor de 34-jarige gemeenteambtenaar komt met de inauguratie van Biden een einde aan vier lange, pijnlijke jaren. "Ik wist meteen dat Trump een eikel was toen hij het Witte Huis betrad. Ik ben nooit zo politiek actief geweest, maar hij was iemand op wie ik nooit zou kunnen stemmen."

"Die dag was verschrikkelijk", zegt Humphries. "Maar Peter heeft het helemaal goed gemaakt. Hij was zo gepassioneerd. Elk woord was raak."

Tracey heeft een boodschap voor Amerikanen die nog altijd pessimistisch zijn over de toekomst van hun land. "Houd moed. Ik heb enkel positieve reacties gehad op de video en dat stemt me optimistisch. We hebben heel wat meegemaakt de afgelopen jaren, maar we gaan nu betere dagen tegemoet. We zijn verre van een perfect land en hebben veel problemen, maar we zijn Amerikanen en we kunnen weer omhoog klauteren."

Humphries beaamt dat: "Ik vond het mooi te zien dat we mensen hoop hebben gegeven. Ik denk dat we een verschil kunnen maken."

De toevallige dialoog tussen Humphries en Tracey van twee weken geleden heeft onverwachts nog tot iets moois geleid: ze zijn vrienden geworden. "Echte vrienden", benadrukt Tracey. "Ik hoop dat je het ook zo voelt."

"I love you man", antwoordt Humphries. "We hebben het gezellig samen. We vinden het leuk om met elkaar te praten en we hebben veel dingen gemeen. It's really cool."