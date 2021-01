Huntelaar verlaat Ajax en keert terug naar Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar speelt tot en met het einde van dit seizoen voor Schalke 04. De 37-jarige spits, die de intentie heeft om na dit seizoen zijn loopbaan te beëindigen, verlaat Ajax per direct voor de hekkensluiter van de Bundesliga.

Alleen de medische keuring bij de Duitse club kan voor Huntelaar nog roet in het eten gooien. Het is de verwachting dat de clubs het nieuws vanavond of morgen wereldkundig maken.

Vanwege een kuitblessure zat Huntelaar afgelopen weekend niet bij de selectie voor het duel met Feyenoord, waardoor zijn sensationele invalbeurt tegen FC Twente - met twee goals in de slotfase bezorgde hij Ajax de winst - zijn laatste wedstrijd in Amsterdamse dienst was.

Hard nodig

Schalke heeft Huntelaar en zijn goals hard nodig om lijfsbehoud te realiseren. Huntelaar speelde van 2010 tot en met 2017 ook al voor de club en maakte daar 82 goals in 175 duels.

Bij Ajax was Huntelaar al tijden geen basisspeler meer.