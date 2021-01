IJshockeybond pakt Wit-Rusland organisatie WK af

De internationale ijshockeybond heeft Wit-Rusland de organisatie van het WK voor A-landen afgenomen. De IIHF is van mening dat het vanwege de coronacrisis en de politieke onrust te onveilig is in Wit-Rusland.

Het WK zou oorspronkelijk in Letland en Wit-Rusland worden gehouden, maar de Letten hadden de organisatie eerder al teruggegeven vanwege de coronapandemie. Waar het WK nu gehouden zal worden, is niet bekend.

In Wit-Rusland zijn al maandenlang protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar augustus.

President Aleksandr Loekasjenko claimt de overwinning en laat de protetsen met harde hand neerslaan. De oppositie ziet burgerrechtenactiviste Svetlana Tichanovskaja als de winnaar van de verkiezingen.

Sponsor dreigt met terugtrekken

De laatste weken nam de druk op de IIHF om het WK te verplaatsen steeds meer toe.

Onder anderen 44 leden van het Europees Parlement riepen de IIHF onlangs op om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen.

En afgelopen week maakte autobedrijf Skoda bekend zich terug te trekken als hoofdsponsor als het toernooi in Wit-Rusland zou blijven.