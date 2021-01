Coronaverlof in Nederland? Frankrijk en België gingen ons voor

Zo heeft in Duitsland het parlement vorige week besloten om het zorgverlof voor ouders te verdubbelen . "Elke ouder krijgt nu in plaats van tien, twintig verlofdagen. En alleenstaande ouders hebben recht op veertig verlofdagen", zegt NOS-correspondent Judith van de Hulsbeek.

Het kabinet overlegt met werkgevers en vakbonden over een 'coronaverlof' voor ouders die thuis moeten werken en door de sluiting van de scholen tegelijkertijd voor hun kinderen moeten zorgen. Het idee staat nog in de kinderschoenen. Maar in Duitsland en België is er al sprake van.

Er was in Duitsland wel wat onenigheid over wie het moest gaan betalen.

In Duitsland werd volgens Hulsbeek overwegend positief op het nieuws gereageerd. "Er was wel wat onenigheid over wie het moest gaan betalen. De verzekeraars vonden dat het niet op hun bordje terecht mocht komen", zegt ze.

Wie in Duitsland samenwoont met een ouder die vrij is, heeft pech. Het verlof kan alleen worden ingezet, wanneer er niemand anders is die thuis de zorg op zich kan nemen. Ook als iemand een uitkering vanwege werktijdverkorting krijgt, heeft diegene geen recht op het zorgverlof.

Als oplossing konden Belgen geld aanvragen via de overheid. Het verlof kon alleen voor enkele dagen worden opgenomen en gold voor ouders met kinderen van maximaal 12 jaar. Voor ouders van kinderen met een handicap was er geen leeftijdsbeperking.

"In de eerste lockdown was er een bezoekverbod. Je kon je kinderen dus niet droppen bij je ouders. Veel mensen, ook mijn vrouw en ik, werkten de helft van de dag om de andere helft voor de kinderen te zorgen."

In België konden ouders vorig jaar al, tussen mei en juni, verlof opnemen omdat de scholen dicht waren. "Het was toen lastig om kinderen ergens op te vangen omdat de noodopvang zeer beperkt was", zegt NOS-correspondent Thomas Spekschoor.

Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is

Zo kon een Belg van 50 jaar of jonger met een of meer kinderen van onder de 12, die in de privésector minder moest gaan werken, aanspraak maken op 440,97 euro netto. Voor alleenstaande ouders of ouders met een gehandicapt kind was er meer geld.

Mensen die tijdelijk volledig moesten stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat ze alleenstaand waren, kregen 1148,00 euro.

Net als in Duitsland was er in België weinig tegenstand tegen de regeling. "Dat kwam ook omdat er in mei veel andere steunmaatregelen werden genomen", zegt Spekschoor.

Scholen weer open

Nu is het verlof in België niet meer van toepassing, omdat de scholen en crèches weer open zijn. "De getallen zijn hier vrij redelijk, beter dan in Nederland. Maar dat kan elk moment weer veranderen."

Gisteren bevestigde demissionair minister Slob van Onderwijs dat de scholen in Nederland niet vervroegd opengaan en tot zeker 8 februari dicht blijven. Het besluit was volgens hem onvermijdelijk.

"Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar", zei hij.

Om de druk een beetje te verlichten gaat het kabinet met de werkgevers en vakbonden in overleg over coronaverlof. Het kabinet zal daar ook financieel aan bijdragen.

Alleenstaande vader Ben Rutteman hoopt dat het coronaverlof er komt: