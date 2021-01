Tientallen klachten over aperte leugens basisarts op Museumplein

De hoogste baas van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageert boos op de leugens die een homeopathisch arts gisteren op het Museumplein uitte tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen. "Ik vind het een slag in het gezicht van al die professionals die op dit moment dag en nacht bezig zijn met het bestrijden van de pandemie", zegt inspecteur-generaal Marina Eckenhausen.

Een arts moet zich houden aan de richtlijnen en regels van zijn beroepsgroep, zegt ze. "Daar kan hij de discussie voeren, maar hij mag niet bijdragen aan de verspreiding van leugens."

Er zijn zondag en maandag tientallen klachten bij de Inspectie ingediend over de leugenachtige uitspraken van de arts voor de camera van NH Nieuws, die ook in het NOS Journaal te zien waren. De inspectie stelt een onderzoek in naar de uitspraken van de man die basisarts is en in Maasbree praktijk houdt.

Geregistreerd als arts

Hij staat geregistreerd in het BIG-register waarin alle mensen staan die voorbehouden medische handelingen mogen verrichten. Iedereen met een BIG-registratie valt onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en onder het medisch tuchtrecht.

De IGJ gaat in eerste instantie proberen een gesprek te voeren met de man. Volgens een woordvoerder van de IGJ gebeurt dat om te toetsen of hij nog steeds achter zijn uitspraken staat of dat hij die zondag misschien gedaan heeft in de emotie van het moment.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan de IGJ de man een waarschuwing geven dat hij zich in het vervolg van dit soort leugens dient te onthouden. "Als hij dan nog blijft doorgaan met het verspreiden van leugens en desinformatie", zegt Eckenhausen, "dan kan de Inspectie een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege." Dan volgt een juridische procedure.

Nonsens

Tijdens de ontruiming zondag van het Museumplein werd de man geïnterviewd door NH Nieuws. Zich erop beroepend dat hij arts is ventileerde hij een hoeveelheid nonsens. Hij zei onder meer "ze zijn hier in dit land mensen aan het vermoorden met vaccins". De man is niet bang voor corona, maar wel "heel bang" voor het vaccin en de coronamaatregelen.

In reactie op een vraag hoe het zit met al die covid-19-patiënten op verpleegafdelingen en IC's in de ziekenhuizen zei hij: "Ach man, laat je niets wijsmaken, er ligt niemand op de IC. De artsen faken alles. Voor iedere patiënt krijgen ze 20.000 euro."

Het leidde zoals gezegd tot veel ophef. Bij de Inspectie kwamen gisteren al meer dan duizend socialemediaberichten binnen over de zaak. Een IC-verpleegkundige uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch reageerde met humor: