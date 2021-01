Gemeente Amsterdam en app Parkeerwekker voor de rechter

De gemeente Amsterdam en ondernemer Luis Roman van de app Parkeerwekker stonden vandaag voor de rechter. Amsterdam wil dat de start-up Parkeerwekker stopt. De app stuurt automobilisten die niet voor een betaalde parkeerplaats hebben betaald een bericht als er een controleauto in de buurt komt, zodat ze een boete kunnen voorkomen.

De gemeente vindt dat Parkeerwekker zich daarmee schuldig maakt aan privacyschending en het aanzetten tot belastingontduiking. Luis Roman van Parkeerwekker stelt dat hij "alleen welwillende, vergeetachtige mensen waarschuwt dat ze wat geld in de meter moeten doen". Volgens hem worden er veel onnodige parkeerboetes uitgeschreven, wat leidt tot frustratie bij mensen.

Een gesprek tussen beide partijen haalde de angel niet uit het conflict.

Dashcam

Automobilisten die Parkeerwekker gebruiken hebben een dashcam in de auto, waarvan de beelden gekoppeld worden aan een platform dat beelden uitleest. Wie een bericht krijgt dat er een controleauto door de straat rijdt, heeft vijf minuten de tijd om alsnog parkeergeld te betalen en een boete te ontlopen. Klanten betalen voor zo'n pushbericht. Behalve in Amsterdam is de app ook beschikbaar in onder meer Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Delft en Leiden.

Overigens schrijven scanauto's van parkeerbeheer nog wel eens onterecht automatisch een boete uit, bleek eerder deze maand uit het aantal ingewilligde bezwaarschriften dat de NOS heeft opgevraagd bij de vier grote steden. Vooral in Utrecht en Rotterdam loont bezwaar aantekenen: driekwart van de aangevochten boetes verviel.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak tussen Amsterdam en Parkeerwekker.